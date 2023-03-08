***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Değişken FonSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34118 sayılı izin yazısı ile kurulan fona ilişkin İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121646BIST