***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.06.2023 12:24
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159566
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0333
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0247
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0424
En Düşük
25,5487
17:591.484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6119
|23,6143
|% -0,14
|
|Euro
|25,7109
|25,8388
|% -0,10
|
|Sterlin
|30,1523
|30,3036
|% -0,01
|
|Frank
|26,2734
|26,4317
|% -0,58
|
|Riyal
|6,2702
|6,3017
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.784
|4.869
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.434
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,33
|18,35
|0,17
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem