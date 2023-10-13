***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.10.2023 19:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206289
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0992
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0087
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.723,28
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 56,91
|Açılış
|: 1.724,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.726,40
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7886
|27,8144
|% 0,32
|
|Euro
|29,2303
|29,2581
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6278
|33,7965
|% -0,09
|
|Frank
|30,6943
|30,8792
|% 0,96
|
|Riyal
|7,3882
|7,4252
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|59,60
|
|Altın Gr.
|1.724
|1.724
|57,80
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.609
|11.718
|291,00
|
|Yarım
|5.823
|5.881
|146,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.941
|73,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|0,85
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|4,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem