***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 20:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932774
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,65
|Açılış
|: 467,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2153
|8,2238
|% 0,43
|
|Euro
|9,9682
|9,9874
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4162
|11,4735
|% 0,28
|
|Frank
|8,9988
|9,0530
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1843
|2,1953
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-11,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|1,16
|