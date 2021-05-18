***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 13:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi-Tadil MEtni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936739
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
18:0510,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0930
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
18:05501,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,47
|Açılış
|: 501,42
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|10,89
|20.319.716
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.847.642
|% 9,99
|
|JANTS
|79,90
|318.783.285
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.569.628
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.008.071
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.873.089
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.653.408
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.468.319
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.767.080.130
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.537.033.949
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.385.622.989
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.022.397.951
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|856.402.959
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.767.080.130
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|368.594.930
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.385.622.989
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|250.353.547
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|803.816.647
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3501
|8,3539
|% 0,51
|
|Euro
|10,1935
|10,2017
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8261
|11,8854
|% 0,93
|
|Frank
|9,2720
|9,3279
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2203
|2,2315
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|69,24
|69,24
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında