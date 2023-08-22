***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Devir Sözleşmesi hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188451BIST