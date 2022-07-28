***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 15:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2022 performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048569
BIST
16:362.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:3617,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:3618,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:361.009,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,21
|Açılış
|: 1.009,35
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PRKAB
|29,04
|258.820.717
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.219.272
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.979.436
|% -9,95
|
|FENER
|50,10
|329.271.687
|% -8,24
|
|MTRKS
|57,40
|19.564.058
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,60
|126.751.967
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.435.758.876
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.520.839.039
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|992.862.418
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,62
|284.371.451
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|375.732.820
|% -0,76
|
|ODAS
|3,78
|519.904.676
|% 2,44
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9180
|17,9310
|% 0,29
|
|Euro
|18,2239
|18,2504
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,7366
|21,8456
|% 0,30
|
|Frank
|18,6646
|18,7770
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|17,46
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,93
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.720
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.274
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,85
|
Seans Raporu
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