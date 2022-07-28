***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 15:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2022 performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048570
BIST
16:352.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,24
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:3517,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:3518,2504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0239
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:351.009,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.009,35
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:33
|PRKAB
|29,04
|258.820.717
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.219.272
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.979.436
|% -9,95
|
|FENER
|50,10
|329.271.687
|% -8,24
|
|MTRKS
|57,40
|19.564.058
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,60
|126.751.967
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.435.758.876
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.520.839.039
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|992.862.418
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,62
|284.371.451
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|375.732.820
|% -0,76
|
|ODAS
|3,78
|519.904.676
|% 2,44
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9228
|17,9311
|% 0,29
|
|Euro
|18,2147
|18,2404
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,7366
|21,8456
|% 0,30
|
|Frank
|18,6646
|18,7770
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.738
|6.808
|17,00
|
|Yarım
|3.283
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,38
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,62
|
Seans Raporu
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