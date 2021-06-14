***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
14.06.2021 14:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/03/2021 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942178
BIST
15:081.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:088,3737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:0810,1508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:08498,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,14
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:08
|VAKKO
|13,75
|45.331.583
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.386.243
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.906.159
|% 9,81
|
|BMSCH
|6,45
|108.715.748
|% 9,32
|
|TKURU
|142,00
|2.250.890
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.684.705
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,70
|55.506.100
|% -5,12
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,77
|1.156.874.795
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|604.002.215
|% -0,35
|
|FENER
|39,32
|468.431.832
|% 4,85
|
|BOBET
|5,79
|391.632.784
|% 8,22
|
|YKBNK
|2,26
|387.245.625
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.245.625
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|320.682.128
|% 0,45
|
|THYAO
|14,77
|1.156.874.795
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|604.002.215
|% -0,35
|
|BOBET
|5,79
|391.632.784
|% 8,22
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3710
|8,3737
|% -0,24
|
|Euro
|10,1441
|10,1508
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,7807
|11,8398
|% -0,23
|
|Frank
|9,2850
|9,3410
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2268
|2,2379
|% -0,21
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,67
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|-56,21
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
|