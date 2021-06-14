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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

14.06.2021 14:56



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31/03/2021 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942178


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BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 13,75 45.331.583 % 10,00  
OYYAT 24,78 49.386.243 % 9,94  
MERIT 22,58 546.955 % 9,91  
ULAS 4,59 7.906.159 % 9,81  
BMSCH 6,45 108.715.748 % 9,32  
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15:08 Alış Satış %  
Dolar 8,3710 8,3737 % -0,24  
Euro 10,1441 10,1508 % -0,12  
Sterlin 11,7807 11,8398 % -0,23  
Frank 9,2850 9,3410 % -0,27  
Riyal 2,2268 2,2379 % -0,21  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -26,67  
Altın Gr. 498 498 -8,43  
Cumhuriyet 3.302 3.352 -54,00  
Tam 3.283 3.365 -56,21  
Yarım 1.587 1.628 -27,19  
Çeyrek 796 814 -13,60  
Gümüş.Ons 27,62 27,64 -0,30  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 -0,11  
B. Petrol 73,19 73,19 0,50  
Seans Raporu 15:08
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