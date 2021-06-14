***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
14.06.2021 15:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
31/05/2021 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942183
BIST
15:411.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:418,3755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:4110,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:41498,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -8,75
|Açılış
|: 498,01
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:41
|VAKKO
|13,75
|46.534.309
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|51.380.091
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|GSRAY
|3,94
|291.075.801
|% 9,44
|
|EUKYO
|6,38
|4.516.425
|% 8,87
|
|TKURU
|142,00
|2.282.840
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.740.445
|% -9,81
|
|MZHLD
|45,60
|2.412.356
|% -8,98
|
|TSGYO
|3,61
|10.255.287
|% -7,91
|
|THYAO
|14,74
|1.186.585.606
|% 1,03
|
|GARAN
|8,44
|625.783.049
|% -0,24
|
|FENER
|39,34
|525.791.424
|% 4,91
|
|BOBET
|5,78
|399.389.754
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,26
|393.869.491
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|393.869.491
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|330.855.595
|% 0,45
|
|THYAO
|14,74
|1.186.585.606
|% 1,03
|
|GSRAY
|3,94
|291.075.801
|% 9,44
|
|GARAN
|8,44
|625.783.049
|% -0,24
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3727
|8,3755
|% -0,22
|
|Euro
|10,1475
|10,1518
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7792
|11,8383
|% -0,24
|
|Frank
|9,2769
|9,3328
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% -0,26
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-31,04
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,75
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|-59,32
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-28,69
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|