***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021/7. Aylık Bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955848
BIST
11:171.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:178,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6650
En Düşük
8,6105
11:1710,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0405
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:17485,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,81
|Açılış
|: 485,72
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SELGD
|5,61
|6.186.005
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.407.024
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.208.162
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.554.017
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.397.251
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.179.863
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,40
|5.109.293
|% -5,70
|
|DAGHL
|16,18
|13.061.439
|% -5,10
|
|ISGSY
|10,21
|6.434.668
|% -4,85
|
|SISE
|8,24
|449.515.835
|% 3,00
|
|GARAN
|9,29
|334.302.292
|% 0,65
|
|GENIL
|13,55
|318.621.875
|% 4,23
|
|KRDMD
|8,04
|253.953.560
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,48
|154.985.167
|% 0,92
|
|SISE
|8,24
|449.515.835
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,49
|118.403.402
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|334.302.292
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,04
|253.953.560
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,48
|154.985.167
|% 0,92
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6574
|8,6599
|% 0,51
|
|Euro
|10,1890
|10,1972
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9535
|12,0135
|% 0,32
|
|Frank
|9,4081
|9,4648
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% 0,44
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-16,77
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|