***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2021 14:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
2021-9 aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966052
BIST
14:191.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
14:198,8360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
14:1910,2565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2400
14:19499,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,28
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler14:19
|GARFA
|12,87
|4.510.342
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|129.972.934
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.290.080
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|225.491.439
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,00
|46.539.896
|% -9,21
|
|EUYO
|3,45
|2.106.466
|% -7,51
|
|ATAGY
|4,11
|2.192.649
|% -4,86
|
|GARAN
|9,24
|661.627.432
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|591.993.049
|% 0,73
|
|MAREN
|8,68
|512.656.514
|% 4,45
|
|THYAO
|13,87
|444.784.341
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|338.967.602
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|338.967.602
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,52
|266.899.632
|% 9,66
|
|SISE
|8,25
|591.993.049
|% 0,73
|
|GARAN
|9,24
|661.627.432
|% 0,00
|
|MAREN
|8,68
|512.656.514
|% 4,45
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8336
|8,8360
|% -0,59
|
|Euro
|10,2513
|10,2565
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% 0,11
|
|Frank
|9,4672
|9,5242
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3543
|2,3661
|% -0,27
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,31
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,35
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|-0,14
|