***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 12. ay bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991918
BIST
17:182.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 31,94
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1813,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0584
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1815,6651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0602
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:18798,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,14
|Açılış
|: 798,45
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:18
|YAPRK
|33,00
|18.172.817
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.714.706
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.999.718
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|59.108.432
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|63.996.539
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|252.892.315
|% -9,02
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|10,00
|4.387.541
|% -4,76
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|EREGL
|30,98
|1.778.622.469
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|SISE
|15,15
|1.725.779.962
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,74
|1.221.857.176
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,42
|685.698.239
|% 3,42
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8480
|13,8648
|% 0,42
|
|Euro
|15,6472
|15,6651
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,7114
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9041
|14,9939
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,38
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,22
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 1.56 ) 1, 856
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ATATP, DYOBY, ESCAR, DOBUR, CLEBI, YAPRK, INTEM, BRKSN, GEDZA
-
17:33
ATATP, BRKSN, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
HURGZ, SODSN, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 89 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem