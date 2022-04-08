***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 13:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 3. aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017990
BIST
15:052.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,78
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0514,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0516,0364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:05917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,08
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.468.962
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.200.028
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.871.832
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|THYAO
|35,26
|1.992.892.986
|% -1,01
|
|AKBNK
|8,30
|1.351.994.567
|% 3,23
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|ASELS
|26,50
|1.263.251.819
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.547.935
|% 2,73
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|ODAS
|2,17
|635.118.634
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,53
|1.178.316.767
|% 3,19
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7498
|14,7541
|% 0,12
|
|Euro
|16,0194
|16,0359
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1615
|19,2576
|% -0,21
|
|Frank
|15,7151
|15,8098
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% 0,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|4,01
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|0,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,03
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,65
|
Seans Raporu
15:04
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