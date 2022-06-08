***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 11:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 5. aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035664
BIST
11:422.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,70
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:4217,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,3959
|Açılış
|: 17,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1517
En Düşük
16,7519
11:4218,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,4104
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3837
En Düşük
17,8912
11:421.015,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.015,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EMKEL
|2,61
|25.146.372
|% 9,66
|
|FONET
|11,98
|30.968.254
|% 8,32
|
|SEGYO
|1,29
|249.716.422
|% 6,61
|
|FADE
|6,83
|33.491.258
|% 6,06
|
|TGSAS
|15,15
|38.845.341
|% 5,80
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RALYH
|11,93
|34.511.611
|% -7,16
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYGYO
|4,61
|48.792.948
|% -6,87
|
|TETMT
|245,90
|12.053.586
|% -6,47
|
|THYAO
|49,54
|2.422.366.138
|% 2,23
|
|SISE
|23,20
|1.322.712.217
|% 0,52
|
|KRDMD
|15,45
|974.873.702
|% 2,18
|
|EREGL
|35,20
|896.469.800
|% 1,44
|
|SAHOL
|21,10
|780.609.215
|% -0,38
|
|SEGYO
|1,29
|249.716.422
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,87
|362.243.600
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,19
|432.100.920
|% -1,41
|
|ODAS
|3,05
|246.693.410
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|384.125.817
|% -0,82
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1436
|17,1543
|% 2,39
|
|Euro
|18,3477
|18,3855
|% 2,29
|
|Sterlin
|21,3622
|21,4693
|% 1,59
|
|Frank
|17,4257
|17,5307
|% 1,57
|
|Riyal
|4,5448
|4,5676
|% 2,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,05
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|17,67
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,37
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55MEPET
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 818, 464 adet işlem
-
11:54TATGD
Yüzde 4.44 oranında artışla 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 963 adet işlem
-
11:53EMKEL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 858, 443 adet işlem
-
11:52TUKAS
Yüzde 5.10 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 636, 407 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 2, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 17, 847.00 milyon TL de