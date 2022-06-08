***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 11:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 5. aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035665
BIST
11:292.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 10,24
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:2917,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3543
|Açılış
|: 17,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:2918,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3689
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3555
En Düşük
17,8912
11:291.016,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.016,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:29
|EMKEL
|2,61
|24.996.876
|% 9,66
|
|FONET
|11,97
|30.003.354
|% 8,23
|
|TGSAS
|15,34
|36.013.402
|% 7,12
|
|PGSUS
|168,10
|263.429.867
|% 6,46
|
|ULUUN
|21,84
|182.735.061
|% 6,02
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|12,00
|33.177.036
|% -6,61
|
|TETMT
|246,10
|11.749.859
|% -6,39
|
|RYGYO
|4,69
|47.073.709
|% -5,25
|
|THYAO
|49,64
|2.303.116.320
|% 2,43
|
|SISE
|23,26
|1.280.630.315
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,46
|942.285.095
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|852.891.697
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,16
|736.197.112
|% -0,09
|
|SEGYO
|1,27
|239.756.478
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|317.112.232
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,21
|414.302.842
|% -0,94
|
|ODAS
|3,06
|235.504.992
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,84
|363.778.787
|% -0,82
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0972
|17,1085
|% 2,11
|
|Euro
|18,2986
|18,3422
|% 2,05
|
|Sterlin
|21,3783
|21,4855
|% 1,66
|
|Frank
|17,4428
|17,5479
|% 1,67
|
|Riyal
|4,5446
|4,5674
|% 2,06
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|18,81
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,39
|
Seans Raporu
11:29
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11:43GESAN
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11:41XU030
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SEGYO, TRKCM, EKGYO
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11:41XU100
Endeks 2, 659 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 17, 009.00 milyon TL de