***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 17:14
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022- 6 aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043179
BIST
17:012.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,12
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0117,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0571
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0117,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:01968,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,81
|Açılış
|: 968,52
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IZFAS
|2,47
|3.271.714
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.391.671
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|25.926.695
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|62.522.997
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,90
|11.676.796
|% -4,51
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,95
|3.663.886
|% -3,43
|
|AKSGY
|2,93
|19.450.514
|% -3,30
|
|THYAO
|49,24
|3.374.618.995
|% 1,69
|
|SISE
|21,48
|1.109.187.124
|% 0,56
|
|EREGL
|26,26
|1.069.728.190
|% -1,50
|
|TUPRS
|243,20
|969.650.767
|% -0,65
|
|SASA
|40,98
|707.263.748
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,83
|632.339.980
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,33
|618.165.979
|% 3,34
|
|ODAS
|2,84
|305.896.344
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,55
|337.662.858
|% 2,48
|
|AKBNK
|8,11
|592.136.848
|% 2,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2318
|17,2726
|% 0,33
|
|Euro
|17,5690
|17,6295
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6341
|20,7376
|% 0,84
|
|Frank
|17,6504
|17,7567
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5776
|4,6005
|% 0,12
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16SANKO
Yüzde 4.23 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 070 adet işlem
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17:13NTHOL
Yüzde 4.18 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 648 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 19, 462.00 milyon TL de
-
17:12YAYLA
Yüzde 9.66 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 336, 887 adet işlem
-
17:11AKSEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 350, 199 adet işlem