***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 17:14
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-6 aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043181
BIST
17:102.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1017,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0472
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1017,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:10968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:10
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.404.568
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.656.640
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|26.315.443
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,18
|3.431.030.769
|% 1,57
|
|SISE
|21,46
|1.121.886.545
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|1.088.684.053
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,40
|983.111.149
|% -0,57
|
|SASA
|41,02
|718.577.529
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,83
|640.385.284
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|625.931.549
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,09
|610.140.788
|% 2,28
|
|ISCTR
|4,53
|339.042.644
|% 2,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2574
|17,2627
|% 0,27
|
|Euro
|17,5908
|17,6031
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6120
|20,7154
|% 0,73
|
|Frank
|17,6446
|17,7509
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5773
|4,6003
|% 0,12
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,97
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,65
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.496
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,70
|