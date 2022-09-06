***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
RTP Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060506
BIST
14:423.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 42,92
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:4218,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2331
En Düşük
18,1962
14:4218,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0815
14:421.003,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.003,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:40
|INVEO
|18,59
|245.376.365
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|150.993.597
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.886.060
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.907.967.999
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.680.615
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.866.720
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,27
|8.592.195.844
|% 1,97
|
|EREGL
|32,16
|6.758.359.856
|% 3,81
|
|AKBNK
|15,22
|5.396.039.943
|% 7,26
|
|EKGYO
|4,57
|5.216.551.831
|% 4,34
|
|SISE
|25,90
|4.250.978.111
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,57
|5.216.551.831
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,27
|8.592.195.844
|% 1,97
|
|ISCTR
|10,30
|3.785.758.261
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,22
|5.396.039.943
|% 7,26
|
|VAKBN
|10,08
|2.765.022.122
|% 9,92
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2177
|18,2308
|% 0,08
|
|Euro
|18,0863
|18,0954
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0321
|21,1376
|% 0,50
|
|Frank
|18,4809
|18,5922
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,05
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.770
|6.837
|25,00
|
|Yarım
|3.299
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|-2,98
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:55XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 80, 711.00 milyon TL de
-
14:55VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 970 adet işlem
-
14:54KLKIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 378, 165 adet işlem
-
14:52ISCTR
Yüzde 6.95 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 334, 213 adet işlem
-
14:51BUCIM
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 130, 655 adet işlem