***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 14:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
RPD Fonu Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060508
BIST
15:423.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 40,96
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:4218,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:4218,0792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0673
15:421.003,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.003,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:42
|INVEO
|18,59
|248.721.126
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.904.366
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.747.352
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.809.474
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.975.024
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.912.219
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,30
|11.594.321.369
|% 2,34
|
|EREGL
|32,10
|7.373.376.016
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,48
|6.378.031.842
|% 9,09
|
|EKGYO
|4,55
|5.782.985.559
|% 3,88
|
|THYAO
|74,70
|4.827.640.257
|% -0,60
|
|YKBNK
|8,30
|11.594.321.369
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,55
|5.782.985.559
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,36
|4.363.467.002
|% 7,47
|
|AKBNK
|15,48
|6.378.031.842
|% 9,09
|
|KRDMD
|13,73
|4.059.447.989
|% 6,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2231
|18,2310
|% 0,08
|
|Euro
|18,0690
|18,0792
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,0254
|21,1308
|% 0,47
|
|Frank
|18,4882
|18,5996
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8347
|4,8589
|% 0,05
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.850
|38,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:56KONYA
Yüzde 8.83 oranında artışla 1, 443.80 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 524 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 92, 034.00 milyon TL de
-
15:55SKBNK
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 987, 969 adet işlem
-
15:54ALGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 867, 736 adet işlem
-
15:52ALGYO
Yüzde 4.87 oranında artışla 42.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 616 adet işlem