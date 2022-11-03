***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 13:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076505
BIST
14:364.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 28,69
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:3618,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:3618,1808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1039
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:36969,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,26
|Açılış
|: 969,19
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KAREL
|23,32
|133.511.367
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.427
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.973.976
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|HTTBT
|23,16
|55.001.259
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,60
|47.658.758
|% -6,97
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.187.615.740
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,60
|3.911.818.599
|% 2,68
|
|SASA
|136,20
|2.935.968.404
|% 7,75
|
|ASELS
|35,28
|2.875.417.043
|% -1,67
|
|PETKM
|14,04
|1.964.987.186
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,54
|1.096.877.409
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.612.984.853
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|126.824.313
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,90
|1.317.734.943
|% -0,78
|
|PETKM
|14,04
|1.964.987.186
|% 0,86
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6261
|% 0,05
|
|Euro
|18,1697
|18,1808
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,8604
|20,9651
|% -1,39
|
|Frank
|18,2929
|18,4031
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% -0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-16,89
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,32
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.536
|6.588
|-89,00
|
|Yarım
|3.185
|3.221
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.609
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|-1,42
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51DOKTA
Yüzde 9.99 oranında artışla 48.90 lira fiyatla işlem gören hissede 582, 095 adet işlem
-
14:50NTGAZ
Yüzde 9.53 oranında artışla 39.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 392 adet işlem
-
14:49IPEKE
Yüzde 5.36 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 302, 345 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 27 artarak (% 0.68 ) 3, 607
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ADEL, KAREL, DOKTA, MIATK, TMPOL, KERVN