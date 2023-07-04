***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2023 15:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165238
BIST
'
16:136.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1325,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0965
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1328,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0683
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:131.610,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.610,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|100.601.123
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.708.113
|% 10,00
|
|ADEL
|210,10
|51.537.690
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.845.201
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,44
|55.193.867
|% -4,88
|
|MEDTR
|37,44
|21.496.405
|% -4,10
|
|ITTFH
|4,60
|90.924.031
|% -3,77
|
|THYAO
|207,90
|6.526.274.290
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|ASTOR
|68,60
|3.868.506.202
|% 0,00
|
|ASELS
|58,55
|3.600.903.809
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,43
|4.581.431.507
|% 1,67
|
|SKBNK
|2,88
|906.937.931
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.107.704.118
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,46
|3.226.672.798
|% 1,47
|
|KOZAL
|27,44
|4.621.778.222
|% 1,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9692
|26,0022
|% 0,42
|
|Euro
|28,3441
|28,3670
|% 0,20
|
|Sterlin
|32,9639
|33,1292
|% 0,53
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9070
|6,9416
|% 0,26
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.613
|11,46
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.191
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,22
|19,25
|0,15
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|1,32
|