***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 11:28
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200726
BIST
'
12:338.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,93
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3327,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0762
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3329,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0297
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:331.617,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.617,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.401.983
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|THYAO
|240,40
|2.874.158.879
|% -0,46
|
|EREGL
|44,64
|2.373.373.021
|% 0,86
|
|KCHOL
|158,90
|2.022.457.486
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,06
|1.248.464.456
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,14
|1.024.076.051
|% 2,44
|
|IHLAS
|1,37
|188.344.201
|% 5,38
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6227
|27,6288
|% 0,28
|
|Euro
|29,1425
|29,1538
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6000
|33,7685
|% 0,33
|
|Frank
|30,1281
|30,3096
|% 0,18
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,07
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.884
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.459
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,12
|