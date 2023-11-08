***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2023 10:37
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215560
BIST
'
14:177.850
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,11
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:1728,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1730,4780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0200
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:171.800,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.800,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:17
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.136.756
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.425.007
|% 9,94
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|AYDEM
|20,08
|153.723.095
|% -6,26
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|KONTR
|280,25
|1.201.863.507
|% 2,09
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|ODAS
|11,77
|633.636.690
|% 1,03
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5050
|28,5180
|% 0,09
|
|Euro
|30,4614
|30,4780
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8597
|35,0345
|% -0,18
|
|Frank
|31,5198
|31,7097
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5824
|7,6204
|% 0,13
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,87
|1.032,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,43
|1.963,72
|% 0,66
|