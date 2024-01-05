***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2024 11:39
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232975
BIST
'
13:567.552
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,06
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5629,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0853
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5632,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0820
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:561.957,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.957,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KRSTL
|14,19
|101.805.139
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.309.992
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|SELGD
|21,72
|908.193
|% 9,48
|
|SANEL
|28,00
|7.276.635
|% -7,59
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|EKIZ
|36,12
|452.542
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,04
|43.613.396
|% -4,70
|
|MMCAS
|8,87
|919.518
|% -4,62
|
|THYAO
|234,10
|3.195.312.971
|% 0,34
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|GUBRF
|156,30
|1.753.683.834
|% -3,28
|
|PGSUS
|695,00
|1.306.248.730
|% 2,96
|
|SASA
|35,94
|1.252.197.241
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,60
|907.230.197
|% 8,24
|
|QUAGR
|4,20
|401.092.126
|% -0,47
|
|EKGYO
|7,27
|612.142.273
|% 0,14
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|BEGYO
|3,69
|288.813.884
|% 8,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8340
|29,8400
|% 0,29
|
|Euro
|32,5858
|32,6025
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6552
|37,8441
|% 0,09
|
|Frank
|34,8521
|35,0620
|% -0,01
|
|Riyal
|7,9333
|7,9730
|% 0,30
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|