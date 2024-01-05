***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2024 11:39
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232979
BIST
'
13:577.550
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,30
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5729,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0888
|Açılış
|: 29,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5732,6019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0826
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:571.957,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.957,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KRSTL
|14,19
|101.707.526
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.277.514
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|KCAER
|32,00
|640.537.379
|% 9,07
|
|SANEL
|28,72
|7.255.942
|% -5,21
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|TEKTU
|3,04
|43.390.290
|% -4,70
|
|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
|
|EKIZ
|36,12
|351.619
|% -4,70
|
|THYAO
|234,00
|3.185.914.038
|% 0,30
|
|ISCTR
|22,94
|1.881.278.655
|% -0,09
|
|GUBRF
|156,40
|1.747.465.142
|% -3,22
|
|PGSUS
|694,50
|1.303.259.062
|% 2,89
|
|SASA
|35,94
|1.249.759.572
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,58
|899.721.822
|% 7,76
|
|QUAGR
|4,19
|398.263.454
|% -0,71
|
|EKGYO
|7,28
|609.248.216
|% 0,28
|
|ISCTR
|22,94
|1.881.278.655
|% -0,09
|
|BEGYO
|3,69
|288.417.646
|% 8,21
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8368
|29,8438
|% 0,30
|
|Euro
|32,5853
|32,6029
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6547
|37,8435
|% 0,09
|
|Frank
|34,8508
|35,0608
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9325
|7,9723
|% 0,29
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|950,17
|952,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,58
|1.028,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,55
|2.038,87
|% 0,66
|