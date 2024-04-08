***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 13:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269887
BIST
'
14:209.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,40
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:2032,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0730
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:2034,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2075
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:202.412,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,31
|Açılış
|: 2.412,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ODINE
|75,35
|416.147.085
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.857.708
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.270.749
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|306.276.927
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.299.504
|% -9,99
|
|PEKGY
|9,03
|1.064.152.860
|% -9,15
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.467,00
|215.264.959
|% -4,99
|
|THYAO
|310,00
|7.158.195.385
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,95
|3.852.230.749
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,54
|2.580.606.651
|% 1,13
|
|TUPRS
|180,20
|2.476.887.647
|% 0,28
|
|EREGL
|41,96
|2.318.450.882
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,95
|3.852.230.749
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,86
|778.733.523
|% 1,91
|
|VAKBN
|17,64
|2.204.911.581
|% 6,01
|
|PEKGY
|9,03
|1.064.152.860
|% -9,15
|
|EKGYO
|10,31
|1.148.152.513
|% 4,35
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,0888
|% 0,23
|
|Euro
|34,8503
|34,9600
|% 0,60
|
|Sterlin
|40,5856
|40,7890
|% 0,64
|
|Frank
|35,4736
|35,6515
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,75
|27,78
|% 0,66
|
|Platin
|941,46
|942,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,91
|1.017,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,39
|90,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,08
|2.340,46
|% 0,66
|