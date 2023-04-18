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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları

18.04.2023 15:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm Esasları

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Risk Ölçüm Esasları 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139715


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Altın Ons 1.999 1.999 3,65  
Altın Gr. 1.245 1.245 2,65  
Cumhuriyet 8.809 8.942 55,00  
Tam 8.845 8.979 41,00  
Yarım 4.320 4.389 20,00  
Çeyrek 2.160 2.195 7,00  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 0,05  
Gümüş Gr. 15,57 15,59 -0,02  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,34  
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