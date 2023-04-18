***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
18.04.2023 15:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139715
BIST
16:405.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,16
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:4019,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:4021,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1080
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:401.244,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.245,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BRSAN
|133,10
|291.422.908
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.040.602
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.554.040
|% 9,95
|
|SMART
|8,52
|35.749.759
|% 9,94
|
|KOPOL
|35,82
|14.342.901
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.778.116
|% -9,91
|
|LIDER
|98,95
|51.007.391
|% -8,38
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SANEL
|18,61
|19.430.935
|% -6,01
|
|AYCES
|81,15
|24.837.790
|% -5,97
|
|KOZAL
|24,42
|6.805.181.327
|% -0,89
|
|KOZAA
|48,16
|3.120.023.054
|% -2,79
|
|THYAO
|136,10
|2.686.542.829
|% 0,29
|
|EREGL
|34,90
|1.443.251.232
|% -0,68
|
|SISE
|42,56
|1.216.570.048
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,42
|6.805.181.327
|% -0,89
|
|EKGYO
|6,72
|737.982.061
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,02
|940.276.501
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,23
|706.064.131
|% 0,79
|
|KOZAA
|48,16
|3.120.023.054
|% -2,79
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4006
|19,4073
|% 0,08
|
|Euro
|21,2851
|21,2998
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,0385
|24,1590
|% 0,55
|
|Frank
|21,5129
|21,6425
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1587
|5,1846
|% 0,19
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,65
|
|Cumhuriyet
|8.809
|8.942
|55,00
|
|Tam
|8.845
|8.979
|41,00
|
|Yarım
|4.320
|4.389
|20,00
|
|Çeyrek
|2.160
|2.195
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,34
|
Seans Raporu
16:40
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16:55ATAGY
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 428, 968 adet işlem
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 3 kaybederek (% -0.51 ) 4, 533
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, CVKMD, BRSAN, KOPOL, KERVN, SMART
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16:54
KOPOL, CVKMD, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54
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