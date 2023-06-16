***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
16.06.2023 11:28
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159350
BIST
14:165.542
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 46,86
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1623,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0193
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1625,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0689
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:161.495,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:14
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6677
|23,6731
|% 0,11
|
|Euro
|25,9254
|25,9314
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|