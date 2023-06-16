***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
16.06.2023 11:28
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159352
BIST
14:175.542
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 46,72
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1723,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1725,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:171.495,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.495,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PRKME
|17,60
|36.814.060
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.390.568
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.711.545
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.829.719
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.542.069
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|16.413.632
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|31.236.302
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.366.726
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,40
|4.254.155.526
|% 0,77
|
|YKBNK
|13,09
|2.518.350.973
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,31
|2.365.076.522
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,80
|1.556.270.297
|% 0,00
|
|EREGL
|37,02
|1.488.942.809
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.518.350.973
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.082.665.130
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,31
|2.365.076.522
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,80
|1.556.270.297
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,96
|189.725.733
|% -2,31
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6619
|23,6668
|% 0,08
|
|Euro
|25,9275
|25,9319
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1963
|30,3477
|% 0,14
|
|Frank
|26,4432
|26,6025
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2932
|6,3247
|% 0,06
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.496
|6,19
|
|Cumhuriyet
|9.870
|10.019
|95,00
|
|Tam
|9.821
|10.088
|101,37
|
|Yarım
|4.815
|4.897
|13,00
|
|Çeyrek
|2.408
|2.448
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,27
|18,29
|0,11
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,06
|