***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
15.04.2024 14:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271811
BIST
'
16:319.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -60,21
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3132,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0562
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3134,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0892
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:312.451,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,34
|Açılış
|: 2.451,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.224.977
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.453.116
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.338.790.682
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,50
|4.199.766.065
|% -1,01
|
|AKBNK
|57,95
|3.442.213.010
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.145.286.790
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|ODAS
|9,62
|1.710.962.916
|% 4,00
|
|EKGYO
|10,89
|1.645.505.452
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4055
|32,4127
|% 0,17
|
|Euro
|34,5058
|34,5184
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,3931
|40,5956
|% 0,10
|
|Frank
|35,4126
|35,5901
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,57
|% 0,66
|
|Platin
|969,91
|971,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,65
|1.033,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.348,64
|2.349,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 69 kaybederek (% -0.65 ) 8, 624
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, GOLTS, RYSAS, RYGYO, FLAP, ETILR, PKART, SEYKM, UFUK, LUKSK
-
16:46
PATEK, MAGEN, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
SEKUR, AKCNS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem