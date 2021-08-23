***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.08.2021 08:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959922
BIST
13:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:128,4798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:129,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:12487,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,12
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:12
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.083.115
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.603.341
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.412.377
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,88
|9.048.442
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|444.115.369
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|337.190.137
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,72
|334.843.557
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.400.557
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4747
|8,4798
|% -0,06
|
|Euro
|9,9378
|9,9422
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5448
|11,6027
|% 0,19
|
|Frank
|9,2024
|9,2578
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2523
|2,2636
|% -0,15
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|7,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|1,93
|