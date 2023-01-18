***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.01.2023 13:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RE-PIE Portföy Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102950
BIST
14:585.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 73,51
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:5818,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:5820,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0991
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:581.158,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.158,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,30
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.004.316
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.710.985
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,40
|10.213.627.152
|% 1,36
|
|ASELS
|63,40
|6.861.425.268
|% 7,64
|
|EREGL
|41,06
|6.370.959.665
|% 0,39
|
|KOZAL
|578,40
|4.226.874.653
|% 3,99
|
|TUPRS
|587,50
|3.438.487.662
|% 3,14
|
|EKGYO
|8,54
|2.755.962.978
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,92
|2.056.903.552
|% 1,33
|
|PETKM
|18,44
|3.137.326.124
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,90
|463.287.320
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,48
|3.075.319.049
|% -0,61
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,8014
|% 0,18
|
|Euro
|20,3479
|20,3588
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,2034
|23,3198
|% 0,96
|
|Frank
|20,5042
|20,6277
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,10
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|6,00
|
|Tam
|7.857
|7.907
|23,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11KOZAA
Yüzde 6.17 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 103, 739 adet işlem
-
15:10ASELS
Yüzde 7.64 oranında artışla 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 930, 319 adet işlem
-
15:09PENGD
Yüzde 6.65 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 324, 752 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 85 artarak (% 1.41 ) 5, 905
-
15:08XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 84, 851.00 milyon TL de