***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.01.2023 13:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RE-PIE Portföy Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102951
BIST
14:595.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 73,44
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:5918,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:5920,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0976
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:591.157,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.157,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,31
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:59
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.021.596
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.751.069
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,20
|10.242.960.545
|% 1,22
|
|EREGL
|41,00
|6.394.811.635
|% 0,24
|
|KOZAL
|577,60
|4.237.958.076
|% 3,85
|
|TUPRS
|586,60
|3.453.075.658
|% 2,98
|
|PETKM
|18,43
|3.151.103.414
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,53
|2.760.761.821
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,89
|2.067.082.247
|% 1,02
|
|PETKM
|18,43
|3.151.103.414
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,89
|465.658.664
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,45
|3.081.481.859
|% -0,77
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7968
|% 0,16
|
|Euro
|20,3450
|20,3538
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,1987
|23,3151
|% 0,94
|
|Frank
|20,5042
|20,6277
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,10
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,62
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|6,00
|
|Tam
|7.861
|7.911
|27,00
|
|Yarım
|3.830
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:15ASELS
Yüzde 7.39 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 249, 939 adet işlem
-
15:14TSKB
Yüzde 5.62 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 724, 448 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, SISE
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 49 artarak (% 1.40 ) 4, 800
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, CEOEM, SOKE, PCILT, BEYAZ, FLAP, SDTTR, PRDGS, ONCSM, DURDO