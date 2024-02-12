***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.02.2024 07:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248717
BIST
'
13:099.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 92,89
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0930,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0933,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0104
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:091.994,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.994,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ULKER
|111,90
|654.096.765
|% 0,00
|
|PGSUS
|805,00
|1.181.623.130
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ULKER
|111,90
|654.096.765
|% 0,00
|
|PGSUS
|805,00
|1.181.623.130
|% 0,00
|
|THYAO
|290,50
|7.273.417.803
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.436.958.475
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.253.045.097
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,40
|3.217.495.993
|% 0,00
|
|SASA
|40,98
|2.917.896.625
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|262.642.776
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,13
|753.075.818
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|668.169.744
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,46
|309.632.870
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|436.977.455
|% 0,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6988
|30,7014
|% 0,09
|
|Euro
|33,0776
|33,0922
|% -0,06
|
|Sterlin
|38,6360
|38,8298
|% 0,02
|
|Frank
|34,9152
|35,1255
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1619
|8,2029
|% 0,09
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|874,74
|880,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|874,85
|879,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,18
|2.020,46
|% 0,66
|