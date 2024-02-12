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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

12.02.2024 07:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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YONGA 61,20 1.040.493 % 0,00  
MMCAS 12,25 2.581.832 % 0,00  
ISKUR 7.550.000,00 14.795.900 % 0,00  
GESAN 85,65 299.758.281 % 0,00  
FLAP 11,91 72.010.024 % 0,00  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 30,6968 30,7025 % 0,09  
Euro 33,0886 33,1026 % -0,03  
Sterlin 38,6383 38,8321 % 0,03  
Frank 34,9124 35,1227 % -0,06  
Riyal 8,1618 8,2027 % 0,08  
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13:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,87 % 0,66  
Platin 874,74 880,47 % 0,66  
Paladyum 874,85 879,72 % 0,66  
Brent Pet. 81,69 81,69 % 0,66  
Altın Ons 2.020,18 2.020,46 % 0,66  
Seans Raporu 13:09
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