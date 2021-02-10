***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2021 09:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 03.02.2020 +90 212 2863052 kubilay.ozalp@re-pie.com Düzey 3-Türev Araçlar 202834-300610
Furkan Saral Mali İşler Müdürü 03.12.2015 +90 212 2863052 furkan.saral@re-pie.com Düzey 3 214149
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908778
BIST
10:531.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:537,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:538,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:53419,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,01
|Açılış
|: 419,24
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ERBOS
|66,55
|20.814.309
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.325.064
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|NIBAS
|28,70
|8.176.483
|% -4,78
|
|RODRG
|24,40
|5.603.246
|% -4,46
|
|KOZAL
|136,80
|388.122.730
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|345.852.977
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,85
|306.271.246
|% 7,14
|
|PETKM
|5,29
|245.896.379
|% 0,00
|
|ODAS
|4,17
|170.889.740
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,63
|345.852.977
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,85
|306.271.246
|% 7,14
|
|PETKM
|5,29
|245.896.379
|% 0,00
|
|ODAS
|4,17
|170.889.740
|% 0,72
|
|DOHOL
|3,58
|129.130.913
|% 1,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0606
|7,0647
|% -0,06
|
|Euro
|8,5651
|8,5724
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7344
|9,7832
|% -0,01
|
|Frank
|7,8956
|7,9432
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% -0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,14
|