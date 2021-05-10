***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 03.02.2020 +90 212 2863052 kubilay.ozalp@re-pie.com Düzey 3-Türev Araçlar 202834-300610Aylin Okullu Gün Mali İşler ve Fon Operasyon Bölümü 10.05.2021 +90 212 2863052 aylin.gun@re-pie.com Düzey 3 911484Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviKubilay ÖZALP Genel Müdür Yardımcısı(Düzey 3-Türev Araçlar / 202834-300610)Aslı Aslan Fon Müdürü(Düzey 3-Türev Araçlar / 204976-301884 )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935619BIST