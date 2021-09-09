***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 10:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 03.02.2020 +90 212 2863052 kubilay.ozalp@re-pie.com Düzey 3-Türev Araçlar 202834-300610
Simge Çamdere Mali İşler 0 212 286 30 52 simge.camdere@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962952
BIST
15:581.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:588,4612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5810,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:58488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,31
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ORCAY
|14,33
|160.339.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.135.377
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.331.382
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.623.883
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.592.546
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.985.440
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.174.658
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.887.496
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.055.405
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4580
|8,4612
|% -0,01
|
|Euro
|10,0177
|10,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6808
|11,7394
|% 0,56
|
|Frank
|9,1811
|9,2364
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|9,64
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|4,66
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-0,17
|