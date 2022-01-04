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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2022 09:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2910000 TRY 48,50 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1746000 TRY 29,10 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1164000 TRY 19,40 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 180000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 2910000 TRY 48,50
Mehmet Ali ERGİN 1746000 TRY 29,10
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 1164000 TRY 19,40
Alim TELCİ 180000 TRY 3
TOPLAM 6000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988548


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 9,27 2.160.855 % 0,00  
ULAS 3,24 758.474 % 0,00  
MSGYO 4,16 2.996.739 % 0,00  
QNBFB 38,64 283.762 % 0,00  
PAPIL 14,70 15.672.799 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,1977 13,2484 % 1,38  
Euro 14,9219 15,0153 % 1,44  
Sterlin 17,9745 18,0646 % 2,15  
Frank 14,5200 14,6075 % 2,27  
Riyal 3,5555 3,5733 % 2,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,82  
Altın Gr. 777 777 17,95  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,16  
B. Petrol 79,03 79,03 0,05  
Seans Raporu 18:05
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