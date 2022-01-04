***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 09:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2910000 TRY 48,50 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1746000 TRY 29,10 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1164000 TRY 19,40 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 180000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 2910000 TRY 48,50
Mehmet Ali ERGİN 1746000 TRY 29,10
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 1164000 TRY 19,40
Alim TELCİ 180000 TRY 3
TOPLAM 6000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988548
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1801
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2135
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05773,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 14,98
|Açılış
|: 773,98
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1977
|13,2484
|% 1,38
|
|Euro
|14,9219
|15,0153
|% 1,44
|
|Sterlin
|17,9745
|18,0646
|% 2,15
|
|Frank
|14,5200
|14,6075
|% 2,27
|
|Riyal
|3,5555
|3,5733
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,82
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04XU100
Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA