***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 18:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2820000 TRY 37,60 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 2820000 TRY 37,60 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1410000 TRY 18,8 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 225000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 225000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 2820000 TRY 37,60
Mehmet Ali ERGİN 2820000 TRY 37,60
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 1410000 TRY 18,80
Alim TELCİ 225000 TRY 3,00
ALT CAPİTAL HOLDİNG A.Ş. 225000 TRY 3,00
TOPLAM 7500000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Dr.M. Emre Çamlıbel 20.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi GYODER, KONUTDER ve İNDER Yönetim Kurulu Üyesi 18.8 A Yatırım Komitesi Üyesi
MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 20.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ALİM TELCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet 3 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082689
BIST