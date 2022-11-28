***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 2820000 TRY 37,60 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 2820000 TRY 37,60 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 1410000 TRY 18,8 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 225000 TRY 3,00 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 225000 TRY 3,00 Yoktur İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Caner BİNGÖL 2820000 TRY 37,60Mehmet Ali ERGİN 2820000 TRY 37,60Mehmet Emre ÇAMLIBEL 1410000 TRY 18,80Alim TELCİ 225000 TRY 3,00ALT CAPİTAL HOLDİNG A.Ş. 225000 TRY 3,00TOPLAM 7500000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDr.M. Emre Çamlıbel 20.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi GYODER, KONUTDER ve İNDER Yönetim Kurulu Üyesi 18.8 A Yatırım Komitesi ÜyesiMEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 20.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiALİM TELCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet 3 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082689BIST