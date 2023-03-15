***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2023 16:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Kubilay ÖZALP Genel Müdür Yardımcısı(Düzey 3-Türev Araçlar / 202834-300610)
Ferhat KALUÇ Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü (Düzey 3-Türev Araçlar)
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Işıl CİDDİ UYAR Risk Yöneticisi
Çağakan KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Alim TELCİ Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952
Kubilay ÖZALP Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3-Türev Araçlar 202834-300610
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021
Mehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125152
BIST