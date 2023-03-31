***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDr.M. Emre Çamlıbel Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı GYODER, KONUTDER ve İNDER Yönetim Kurulu Üyesi 18.8 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiMEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 20.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 37.6 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiALİM TELCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.03.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet 3 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130434BIST