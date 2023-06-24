***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2023 14:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü (Düzey 3-Türev Araçlar)
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Işıl CİDDİ UYAR Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi - Yatırım Danışmanlığı
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Umut Dürüsel Bilgi İşlem Sorumlusu
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Alim TELCİ Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952
Mehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 210117-306589
Selçuk SEREN Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 - Türev Araçlar
Murat CANOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 201670
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162092
BIST