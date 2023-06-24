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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2023 14:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü (Düzey 3-Türev Araçlar)
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Işıl CİDDİ UYAR Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi - Yatırım Danışmanlığı
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Umut Dürüsel Bilgi İşlem Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Alim TELCİ Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952
Mehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 210117-306589
Selçuk SEREN Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 - Türev Araçlar
Murat CANOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 201670




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162092


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DOGUB 12,43 51.555.427 % 10,00  
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Cumhuriyet 10.368 10.524 437,00  
Tam 10.289 10.589 432,15  
Yarım 4.981 5.164 137,00  
Çeyrek 2.498 2.582 68,00  
Gümüş.Ons 22,40 22,47 0,19  
Gümüş Gr. 18,16 18,18 0,37  
B. Petrol 74,23 74,23 0,09  
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