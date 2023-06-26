***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.06.2023 11:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selçuk Seren Genel Müdür Yardımcısı 26.06.2023 0 212 2863052 selcuk.seren@re-pie.com Düzey 3-Türev Araçlar 201067-301359
Simge Çamdere Mali İşler 0 212 286 30 52 simge.camdere@re-pie.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Alim TELCİ Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952
Mehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 210117-306589
Selçuk SEREN Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 - Türev Araçlar 201067-301359
Murat CANOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Yardımcısı Düzey 3 201670
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162129
BIST