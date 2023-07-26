***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2023 12:39
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 88.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 33088000 TRY 37,60 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 33088000 TRY 37,60 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 16544000 TRY 18,8 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 2640000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 2640000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 33088000 TRY 37,60
Mehmet Ali ERGİN 33088000 TRY 37,60
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 16544000 TRY 18,80
Alim TELCİ 2640000 TRY 3,00
ALT CAPİTAL HOLDİNG A.Ş. 2640000 TRY 3,00
TOPLAM 88000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175297
BIST