Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2023 18:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Direktör
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Yazal KURGUT Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi - Yatırım Danışmanlığı
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Umut Dürüsel Bilgi İşlem Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217558


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.568
Değişim :  -2,61% |  -203,04
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.771  
En Düşük
7.568 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 10,45 12.566.029 % 10,00  
ATATP 65,45 55.872.472 % 10,00  
SANEL 19,16 19.520.291 % 9,99  
ARENA 29,06 67.686.704 % 9,99  
GRTRK 40,54 256.406.772 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5817 28,6140 % 0,08  
Euro 30,5803 30,6505 % 0,10  
Sterlin 35,0004 35,1759 % -0,00  
Frank 31,5865 31,7768 % 0,01  
Riyal 7,5999 7,6380 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,30 22,32 % 0,66  
Platin 867,31 870,64 % 0,66  
Paladyum 983,54 989,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,75 82,75 % 0,66  
Altın Ons 1.946,17 1.946,42 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru