***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2023 18:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Direktör
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Yazal KURGUT Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi - Yatırım Danışmanlığı
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Umut Dürüsel Bilgi İşlem Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217558
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6224
En Düşük
28,5658
18:0530,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0291
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6505
En Düşük
30,5915
18:051.789,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5817
|28,6140
|% 0,08
|
|Euro
|30,5803
|30,6505
|% 0,10
|
|Sterlin
|35,0004
|35,1759
|% -0,00
|
|Frank
|31,5865
|31,7768
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5999
|7,6380
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|867,31
|870,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,54
|989,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,17
|1.946,42
|% 0,66
|