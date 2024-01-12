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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2024 18:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Genel Müdür Yardımcısı (Fon Operasyon)
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Süreyya AKDENİZ İnsan Kaynakları Direktörü
Aslı ÖZTÜRK İletişim ve Pazarlama Direktörü
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Yazal KURGUT Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi
Berna Seher ÖZDEMİR Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Umut DÜRÜSEL Bilgi İşlem Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239237


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 55,00 27.167.309 % 10,00  
AYCES 847,00 251.176.483 % 10,00  
OZSUB 27,50 62.301.779 % 10,00  
AKMGY 158,60 36.962.391 % 9,99  
GIPTA 32,14 117.726.333 % 9,99  
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Dolar 30,0956 30,1007 % 0,38  
Euro 32,9584 32,9712 % -0,18  
Sterlin 38,2416 38,4333 % 0,24  
Frank 35,1786 35,3905 % 0,38  
Riyal 8,0009 8,0411 % 0,34  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,20 23,22 % 0,66  
Platin 914,82 916,47 % 0,66  
Paladyum 976,05 981,47 % 0,66  
Brent Pet. 78,47 78,47 % 0,66  
Altın Ons 2.046,79 2.047,14 % 0,66  
Seans Raporu 18:00
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