***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2024 18:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk SEREN Genel Müdür Yardımcısı
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Genel Müdür Yardımcısı (Fon Operasyon)
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Süreyya AKDENİZ İnsan Kaynakları Direktörü
Aslı ÖZTÜRK İletişim ve Pazarlama Direktörü
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Yazal KURGUT Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi
Berna Seher ÖZDEMİR Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Umut DÜRÜSEL Bilgi İşlem Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239237
BIST