***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2024 14:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARACI KURUM 29500000 8179500 TRY 27,73 İŞTİRAK
GOLDTAG DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. YETKİLİ MÜESSESE 15000000 13500000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241636
BIST
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16:358.014
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,87
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3530,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3532,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:351.975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KBORU
|86,35
|797.612.194
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.740.349
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|160.474.318
|% -9,94
|
|HATEK
|12,13
|56.463.591
|% -7,19
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.601.015.475
|% 0,70
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|AKBNK
|41,10
|2.923.547.667
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,84
|1.620.983.050
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|BEGYO
|5,17
|472.693.310
|% 4,44
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1872
|30,1929
|% 0,19
|
|Euro
|32,8758
|32,8870
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1715
|38,3629
|% 0,03
|
|Frank
|34,6063
|34,8148
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|912,93
|914,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,60
|948,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,57
|2.036,91
|% 0,66
|