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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2024 14:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARACI KURUM 29500000 8179500 TRY 27,73 İŞTİRAK
GOLDTAG DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. YETKİLİ MÜESSESE 15000000 13500000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241636


BIST
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Önceki Kapanış :  8.016  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KBORU 86,35 797.612.194 % 10,00  
MIPAZ 45,12 72.527.321 % 10,00  
DIRIT 12,32 2.880.208 % 10,00  
MEGMT 39,42 1.111.740.349 % 9,99  
KFEIN 89,80 476.716.022 % 9,98  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 30,1872 30,1929 % 0,19  
Euro 32,8758 32,8870 % 0,12  
Sterlin 38,1715 38,3629 % 0,03  
Frank 34,6063 34,8148 % 0,12  
Riyal 8,0263 8,0665 % 0,18  
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16:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,76 % 0,66  
Platin 912,93 914,34 % 0,66  
Paladyum 945,60 948,67 % 0,66  
Brent Pet. 78,72 78,72 % 0,66  
Altın Ons 2.036,57 2.036,91 % 0,66  
Seans Raporu 16:35
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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