***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCOLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARACI KURUM 29500000 8179500 TRY 27,73 İŞTİRAKGOLDTAG DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. YETKİLİ MÜESSESE 15000000 13500000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241636BIST