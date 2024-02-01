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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 15:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde
(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
yan hizmetlerini de verebilir
Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.
Şirket, finansal teknolojiler geliştirip kullanarak web sitesi ve mobil uygulama üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde uzaktan müşteri edinebilir, hizmet verdiği yatırımcılara portföy durumu gösterimi sağlayabilir ve fon katılma payı alım ve satım talimatlarını kabul edebilir. Diğer portföy yönetim şirketlerinin kurduğu yatırım fonlarının paylarını ihraç belgesinde dağıtım sözleşmesine yer verilmesi kaydıyla pazarlama ve dağıtımını yapabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246060


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